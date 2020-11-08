السعودية اليوم / إصابة 35 شخصاً في حريق بفندق بالغردقة



القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أصيب 35 شخصاً في حريق بمبنى "تحت الإنشاء" تابع لأحد الفنادق بمنطقة خليج مكادي جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأفادت غرفة الحماية المدنية بمدينة الغردقة في بيان لها اليوم ، أنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق بأحد الفنادق السياحية "تحت الإنشاء" في الغردقة، وقُدِّمت الإسعافات اللازمة للمصابين في ذات الموقع، عدا 7 مصابين أحتاجت حالاتهم إلى نقلهم للمستشفى.

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21:37ت م

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