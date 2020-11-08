السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يلتقي بوكيل التعليم للتعليم الجامعي



الاحساء 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ،اليوم بمقر الجامعة، بوكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض عن الهوية المؤسسية للجامعة، والخطة الإستراتيجية 2024 - 2020 ،وقطاع الابتكار وتنمية الأعمال، ومحطة الأبحاث والتدريب، والرؤية الجديدة لكليات الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، كما قدم طالب وطالبة عرضًا خاصًّا عن برنامج التطوير المهني للطلبة.

وعقب ذلك قام الدكتور الخريف والوفد المرافق، بجولة في محطة الأبحاث والتدريب، ومركز التميز البحثي للنخيل والتمور، واطلع خلال الزيارة على أبرز منجزات الجامعة البحثية، وما تمتلكه من خبرات ومرافق وتجهيزات وإمكانات كبيرة متنوعة في مجالات هويتها المؤسسية المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والعمل على تحويل هذه الإسهامات إلى منجزات علمية وطنية.

// انتهى //

21:35ت م

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