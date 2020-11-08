السعودية اليوم / إيطاليا تسجّل 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت إيطاليا 32616 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 935104 إصابات فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 41394 حالة وفاة .

// انتهى //

21:08ت م

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روما 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجّلت إيطاليا 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 331 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 935104 إصابات فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 41394 حالة وفاة .// انتهى //21:08ت م0197

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