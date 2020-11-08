شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نعمل على توفير بيئة تعليمية محفّزة للإبداع والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

• رعاية الموهوبين هدف استراتيجي لتنمية القدرات البشرية

• تحويل المحتوى التعليمي إلى «رقمي» في وقت قياسي

• المملكة اعتلت قائمة «العشرين» في التنافسية الرقمية

أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، أن المملكة أجرت تغييرات ضرورية كبيرة على نظامها التعليمي من خلال تفعيل التعلّم عن بُعد عبر منصة مدرستي، واستحداث الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مما ساهم في تسريع العملية التعليمية، وتحويل المحتوى التعليمي إلى محتوى رقمي في وقت قياسي.

وقال خلال مشاركته اليوم في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيّل المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله "موهبة" برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومشاركة سمو وزير الطاقة: "إن أعداد المستفيدين من التعلّم عن بُعد من الطلبة بما في ذلك الطلاب العاديون، والطلاب ذوو الإعاقة، والموهوبون، والطلاب الملتحقون ببرنامج التعليم المستمر بلغت 4,850,332 طالباً وطالبةً، بما يعادل نسبته 98%".

وأضاف الوزير آل الشيخ أن المملكة اعتلت قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مبيناً أن هذا الإنجاز يدعم خطط وزارة التعليم ويُمكنها من الاستفادة القصوى من التطورات الهائلة والنوعية التي حققتها المملكة في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن هذا التقدم يستند على إجراء الوزارة لشراكات عالمية ومحلية دعمت تنمية الإبداع والابتكار، وساهمت في تحقيق أبنائنا وبناتنا لمراكز متقدمة على المستويات الدولية، بما يعكس توجهات الوزارة الإستراتيجية لزيادة نسبة الطلاب الموهوبين الحاصلين على الأوسمة والميداليات والمراكز المتقدمة في المسابقات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية الموهوبين.

وأكد وزير التعليم على أهمية إعداد الطاقات الشابة بتدريبهم على الإبداع والابتكار والاستعداد للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ومتطلبات الثروة الصناعية الرابعة، من خلال استمرار تنفيذ المبادرات المتعلقة ببرنامج تنمية القدرات البشرية لتحقيق أفضل تعليم وتدريب للأفراد.

واستعرض د. آل الشيخ شراكات وزارة التعليم والشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" المتمثلة في استمرار البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لمدة ١١ عاماً، والشراكة في تمكين طلاب مدارس التعليم العام للمشاركة في المسابقات العالمية والدولية، والشراكة أيضاً في إقامة الملتقيات الإثرائية الصيفية مع الجامعات والقطاع الخاص من خلال عدد من المبادرات التي ترعى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومشروع حوارات نيوم مدينة الحالمين والملهمين للتأكيد على مخرجات التعليم ولتنمية المهارات الإبداعية المتعلقة بتقديم اقتراحات وحلول لدعم اقتصاد نيوم، إضافة إلى الشراكة مع وزارة الثقافة لدعم وتمكين المبدعين في مجال الثقافة والفنون والذي يُعد من المجالات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور التعليم في تمكين الإنسان من اغتنام فرص القرن الـ21 من خلال توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وتضمن جاهزية البنية التحتية؛ لمواكبة أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال دمج الأبعاد الثقافية والاستفادة من التعاون الدولي لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم.

وأوضح أن الاستمرار في وضع استراتيجية الاستثمار في المواهب له أولوية رئيسة لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، خصوصاً قطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الطاقة والصناعة، والعمل على تمكين التحوّل الرقمي في التعليم باعتباره ضرورة إستراتيجية للتطور المعرفي وبناء القدرات البشرية المؤهلة لمواكبة التحولات في مستقبل الاقتصاد الرقمي والتنافسية المستدامة.