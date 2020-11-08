8 نصائح ذهبية لعلاج مشاكل الجسد دون التوجه للأطباء

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

يعاني الكثير منا من مشاكل في الجسم، منها زيادة الوزن، والشعور بالكسل والخمول، أو آلام في المفاصل، أو ضيق التنفس عند المشي البسيط، أو حتى زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول، وزيادة الأملاح وغيرها من المشاكل الجسدية، فكيف يمكن مواجهة هذه المشاكل دون التوجه للأطباء؟

عوامل الأمراض المكتسبة:

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك مقولة طبية وهي “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، بمعنى أن الأمراض المكتسبة لها عوامل محددة تؤدي إلى الإصابة بها، فمثلًا نجد السمنة ناتجة عن زيادة الوزن المرتبطة بالأكل وعدم الحركة، وضعف التنفس وخصوصًا عند المشي ناتج عن التدخين، وغير ذلك من العوامل التي تمهد للإصابة بالأمراض.

8 نصائح ذهبية:

وتابع أن هناك 8 نصائح ذهبية تعتبر خير وقائية من التعرض للأمراض وهي:

⁃ تجنب التدخين، فهو المسبب الرئيسي للإضرار بالأوعية الدموية، فالتدخين بجانب أنه مسبب للأمراض السرطانية فهو يدمر كل جزء في الجسد.

⁃ ممارسة الرياضة، فهي تعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية وتساعد الجسم على البقاء في حالة الرشاقة.

⁃ تناول الأكل الصحي الذي يضمن القيمة الغذائية للجسم ويمنعه من تراكم الدهون وزيادة السعرات الحرارية.

⁃ النوم الصحي، إذ إن ذلك يساعد الجسم على القيام بكل مهامه وأنشطته بحيوية ونشاط، وغير ذلك يجعل الجسم في حالة خمول ونعاس طوال اليوم مما يقلل الإنتاجية ويجعل الفرد خاملًا.

⁃ الحد قدر الإمكان من المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي، والتوجه نحو المشروبات والعصائر الطازجة وتناول الماء.

⁃ الحد من تناول الوجبات السريعة والأطعمة المغلفة الجاهزة إذ إنها تمهد لزيادة الأملاح والدهون والسعرات الحرارية.

⁃ الإكثار من تناول الفواكه والخضار باعتبارهما صيدلية دوائية تعمل وتقي الجسم من الأمراض لاحتوائهما على الفيتامينات والمعادن والألياف.

⁃ تجنب كل العوامل المؤدية للقلق والتوتر؛ إذ إن آثار ذلك تنعكس على الجسم فورًا، مما قد يسبب الآلام الجسدية كرد فعل ناتج عن التوتر.

ضرورة إدارة الوقت:

وشدد محمد على أن الكثير من أفراد المجتمع يتحججون بعدم وجود الوقت لممارسة الرياضة، والواقع أن الأمر يحتاج إلى إدارة الوقت بالشكل الصحيح، فليس شرطًا أن تكون الرياضة كرة قدم أو رياضة قاسية، إذ يكفي رياضة المشي بشكل صحيح لمدة نصف ساعة يوميًّا بارتداء الملابس الرياضية.



