شراكة لدعم تطوير الأعمال والقدرات الرقمية في الألعاب الإلكترونية

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اتفاقية تعاون مع شركة مانجا للإنتاج للتبادل المعرفي في مجال تقنية المعلومات والألعاب الإلكترونية، ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في تطوير منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المهارات والقدرات في مجالات الألعاب الإلكترونية وتوفير فرص عمل لخريجي البرامج التدريبية لدى شركة مانجا أو غيرها من الجهات المتخصصة في هذا المجال في المملكة، والاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية وتسهيل الحصول على الفرص التمويلية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مشتركة في مجال تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، وأيضًا تبادل المعلومات والخبرات والمهارات في مجال الألعاب الإلكترونية.

كما تهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات تقييم الألعاب الإلكترونية تقنيًّا وفنيًّا وتسويقية من خلال برنامج “Mentorship” المقدم من شركة مانجا والتعاون لإنشاء برامج مسرعات الأعمال، وتسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية لرواد الأعمال في مجالات الألعاب الإلكترونية.

وتأتي هذه الاتفاقية لرفع مستوى التعاون في دعم تطوير القدرات الرقمية وأنشطة ريادة الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.

