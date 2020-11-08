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مجلس الضمان الصحي يكلف القصبي متحدثًا رسميًّا
بجانب منصبه الحالي كمدير تنفيذي للإشراف والتمكين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارًا بتكليف المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان بن يوسف القصبي متحدثًا رسميًّا باسم المجلس، وذلك استمرارًا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية متحدثين رسميين.
ويسعى مجلس الضمان الصحي من خلال قرار المتحدث الرسمي إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح حول أنشطته ودوره المحوري في قطاع التأمين الصحي الخاص بصفته الجهة التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى بناء قاعدة تعاون مشترك مع الإعلام لنقل الصورة الحقيقة والمعلومة الصحيحة عالية الدقة.
وجاء تكليف القصبي متحدثًا رسميًّا بجانب منصبه الحالي كمدير تنفيذي للإشراف والتمكين عطفًا على خبرته العريضة في الإدارة الطبية والمجال الإعلامي، في ظل تميز سجله العلمي والأكاديمي بنيل درجات ماجستير التسويق وماجستير إدارة الأعمال وبكالوريوس العلاج الطبيعي.
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