وزير التعليم يفتتح 5 مشاريع تعليمية في الطائف

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح وزير التعليم، حمد آل الشيخ، 5 مشاريع تعليمية في محافظة الطائف، اليوم الأحد، بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال.

والمشاريع التعليمية التي افتتحها وزير التعليم هي: “مدرسة 19 الابتدائية بالرويدف بنات – مدرسة 33 الثانوية بالشرفية – مدرسة بدر الابتدائية – مدرسة ثقيف (عدي بن حاتم) – مجمع الوسام التعليمي بنين”.

ووقف آل الشيخ خلال جولته في الطائف على المشروعات المعالجة وتجهيزها بأحدث التجهيزات التقنية، مختتمًا جولته بحوار مفتوح مع منسوبي ومنسوبات التعليم العام بالطائف.



