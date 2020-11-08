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وزير التعليم يفتتح 5 مشاريع تعليمية في الطائف
بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
افتتح وزير التعليم، حمد آل الشيخ، 5 مشاريع تعليمية في محافظة الطائف، اليوم الأحد، بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال.
والمشاريع التعليمية التي افتتحها وزير التعليم هي: “مدرسة 19 الابتدائية بالرويدف بنات – مدرسة 33 الثانوية بالشرفية – مدرسة بدر الابتدائية – مدرسة ثقيف (عدي بن حاتم) – مجمع الوسام التعليمي بنين”.
ووقف آل الشيخ خلال جولته في الطائف على المشروعات المعالجة وتجهيزها بأحدث التجهيزات التقنية، مختتمًا جولته بحوار مفتوح مع منسوبي ومنسوبات التعليم العام بالطائف.
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