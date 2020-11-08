شكرا لقرائتكم استدعاء 124 مركبة كاديلاك وGMC بسبب خلل قد يسبب حوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-08 استدعاء 124 مركبة كاديلاك وGMC بسبب خلل قد يسبب حوادث قد يضعف أداء مساعد الفرامل ويزيد مسافة إيقاف المركبة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة Oncoming automobile كاديلاك “Escalade & Escalade ESV” وOncoming automobile Yukon XL & Yukon / Sierra” GMC” موديل 2018. وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الخلل في وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل قد يضعف أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة؛ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. كما نشرت التجارة تفاصيل الاستدعاء الخاص بالمركبات كما يلي:



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