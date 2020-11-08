محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 331 مريضًا في الفترة نفسها سجّلت إيطاليا 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و331 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّنت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 935104 إصابات. وأضافت بأن مجموع الوفيات ارتفع إلى 41394 حالة وفاة. 08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:37 PM الفيروس أودى بحياة 331 مريضًا في الفترة نفسها "كورونا" يصيب 32616 إيطاليًّا في آخر 24 ساعة "كورونا" يصيب 32616 إيطاليًّا في آخر 24 ساعة سجّلت إيطاليا 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و331 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّنت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 935104 إصابات. وأضافت بأن مجموع الوفيات ارتفع إلى 41394 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يصيب 32616 إيطاليًّا في آخر 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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