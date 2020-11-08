، أرامكو تشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتتوسع في اهتمامها بمجال البحوث والابتكار وتطوير الأعمال الجديدة

تشارك أرامكو السعودية بصفتها شريك معرفة إستراتيجيًا رئيسًا في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع، الذي انطلق بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والحضور عن بُعد بمشاركة عددٍ من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية، في ظل الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة.

وكان من بين المشاركين في انطلاقة المؤتمر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، ونائب الرئيس للموارد البشرية عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر، المهندس نبيل بن خالد الدبل.

وأوضح المهندس أمين الناصر في تصريح بهذه المناسبة أن الشراكة بين أرامكو السعودية ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع تدعم جهودنا طويلة المدى لبناء المواهب، وتنمية العقول، وتطوير رواد وعلماء ومبتكرين لمستقبل الشركة وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكدًا أن الشركة لا تدخر جهدًا في الاستثمار في الموارد البشرية بما يكفل الاعتماد عليها في تحقيق أعلى درجات الأداء".

وأضاف أن أرامكو السعودية تتوسع في اهتمامها بمجال البحوث والابتكار وتطوير الأعمال الجديدة بما يحقق درجة عالية من التقنية والاستدامة وتنويع الموارد وكفاءة التكاليف، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تطوير خيرة العلماء والرواد من الشباب لصناعة المستقبل.

من جانب آخر بيّن المهندس نبيل الدبل أن أرامكو السعودية تعتز بعلاقتها الوثيقة مع موهبة التي بدأت منذ نحو 18 سنة، وتضمنت في بعض جوانبها استقبال الشركة سنويًا للمئات من موهوبي الوطن في برامج إثرائية متميزة، وكذلك تقديم برنامج بحثي علمي متميز لهؤلاء الطلبة الموهوبين بالشراكة مع موهبة وعددٍ من الجهات المحلية والعالمية المرموقة. وهناك نحو ألف من هؤلاء الموهوبين أصبحوا من موظفي الشركة ويسهمون في تقدّمها وابتكاراتها وريادتها على الأصعدة التقنية والتشغيلية والبيئية.

ويعد هذا المؤتمر الذي تقرر عقده كل عامين رسالة من المملكة إلى العالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها تناول أبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وبناء العالم الافتراضي واستشراف مستقبل العلوم والتقنية من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، وتوجيه إمكانات الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، إضافة إلى الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمتخصصين من كل أنحاء العالم.



وستقدّم المملكة على منصة المؤتمر نماذج سعودية ناجحة عالميًا من طلبتها الموهوبين الذين قررت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن يتولوا إدارة جلسات النقاش التي ستشارك فيها أسماء عالمية وعلمية بارزة في مختلف المجالات كالعلوم، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع التحديات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

