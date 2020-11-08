محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية (أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)؛ ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين، وتحويلها إلى خارج السعودية، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقرًّا لهم، وتستُّر ثلاثة مواطنين على نشاطهم، ومنهم مالك المتجر. وقد ضُبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر، قدرها (232،339) ريالاً، إضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:24 PM جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم شرطة الرياض: القبض على 4 من مخالفي نظام أمن الحدود تورَّطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج شرطة الرياض: القبض على 4 من مخالفي نظام أمن الحدود تورَّطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية (أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)؛ ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين، وتحويلها إلى خارج السعودية، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقرًّا لهم، وتستُّر ثلاثة مواطنين على نشاطهم، ومنهم مالك المتجر. وقد ضُبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر، قدرها (232،339) ريالاً، إضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

، شرطة الرياض: القبض على 4 من مخالفي نظام أمن الحدود تورَّطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج ،

المصدر : الخليج 365

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