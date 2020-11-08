، جامعة الراجحي تختتم حملتها للتبرع بالدم بمشاركة الطلاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت يومين بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام

نفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الراجحي حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام وذلك بمقر الوحدة الصحية بالجامعة بمشاركة المنسوبين والطلاب.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين متتاليين على أركان توعوية وتثقيفية متنوعة وتقديم الإرشادات والنصائح حول التبرع بالدم.

وتهدف الحملة إلى تأكيد المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقدمها الجامعة للمجتمع ،والحث على العمل التطوعي الصحي وتنمية روح التطوع بين الطلاب والمشاركة الفعالة في ظل الاحتياجات المتزايدة للدم فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.

فيما أشاد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع على التعاون والتجاوب الدائم والمستمر بين الجامعة والقطاعات الحكومية والتي تسهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، مقدماً الشكر لمستشفى البكيرية العام على تفعيله المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تعكس مفهوم التكاتف بين افراد المجتمع محققاً نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.