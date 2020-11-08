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اعترفت ميليشيا الحوثية الانقلابية، اليوم (الأحد)، بمقتل القيادي عبدالكريم حسين الجماعي، المكنى "أبو جواد، أحد أبرز قادتها الميدانيين في جبهة شرق حيران بمحافظة حجة.
ورجح قيادي عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة لـ "سبتمبر نت"، مقتل "الجماعي" شرق مديرية حيران، بجوار مزارع الزنداني، في ضربات مدفعية الجيش اليمني، التي استهدفت طقمين أمس الأول، وأدت إلى مقتل أغلب من كانوا فيهما.
وبيّن القيادي أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت ثلاث غارات جوية محكمة، على تجمعات للميليشيا غرب مدينة حرض، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر، وتدمير كاميرات رصد للميليشيا في المكان ذاته.
والصريع "الجماعي" يعد من العقائديين المحرضين على الانتقام من المديريات المحررة في محافظة حجة بإحراقها.
وعلى الرغم من إقرار الميليشيا بمقتل "الجماعي"، الذي كان ينتحل رتبة لواء، فإنها أخفت مكان مقتله حفاظًا على معنويات عناصرها.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:07 PM
سقط في ضربات مدفعية الجيش اليمني على جبهة حيران"الشرعية" تقضي على قيادي حوثي رفيع ..والميليشيا تعترف بمقتله
اعترفت ميليشيا الحوثية الانقلابية، اليوم (الأحد)، بمقتل القيادي عبدالكريم حسين الجماعي، المكنى "أبو جواد، أحد أبرز قادتها الميدانيين في جبهة شرق حيران بمحافظة حجة.
ورجح قيادي عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة لـ "سبتمبر نت"، مقتل "الجماعي" شرق مديرية حيران، بجوار مزارع الزنداني، في ضربات مدفعية الجيش اليمني، التي استهدفت طقمين أمس الأول، وأدت إلى مقتل أغلب من كانوا فيهما.
وبيّن القيادي أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت ثلاث غارات جوية محكمة، على تجمعات للميليشيا غرب مدينة حرض، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر، وتدمير كاميرات رصد للميليشيا في المكان ذاته.
والصريع "الجماعي" يعد من العقائديين المحرضين على الانتقام من المديريات المحررة في محافظة حجة بإحراقها.
وعلى الرغم من إقرار الميليشيا بمقتل "الجماعي"، الذي كان ينتحل رتبة لواء، فإنها أخفت مكان مقتله حفاظًا على معنويات عناصرها.
، "الشرعية" تقضي على قيادي حوثي رفيع ..والميليشيا تعترف بمقتله ،
المصدر : الخليج 365
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