شكرا لقرائتكم خبر عن الناصر: أرامكو لا تدخر جهداً في الاستثمار بالموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

تشارك أرامكو السعودية بصفتها شريك معرفة إستراتيجيا رئيسا في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع، الذي انطلق بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والحضور عن بُعد بمشاركة عدد من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية، في ظل الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة، وكان من بين المشاركين في انطلاقة المؤتمر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، ونائب الرئيس للموارد البشرية عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر، المهندس نبيل بن خالد الدبل.

وأوضح المهندس أمين الناصر في تصريح بهذه المناسبة أن الشراكة بين أرامكو السعودية ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع تدعم جهودنا طويلة المدى لبناء المواهب، وتنمية العقول، وتطوير رواد وعلماء ومبتكرين لمستقبل الشركة وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكدًا بأن الشركة لا تدخر جهدًا في الاستثمار في الموارد البشرية بما يكفل الاعتماد عليها في تحقيق أعلى درجات الأداء".

وأضاف أن أرامكو السعودية تتوسع في اهتمامها بمجال البحوث والابتكار وتطوير الأعمال الجديدة بما يحقق درجة عالية من التقنية والاستدامة وتنويع الموارد وكفاءة التكاليف، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تطوير خيرة العلماء والرواد من الشباب لصناعة المستقبل.

من جانبه بين المهندس نبيل الدبل أن أرامكو السعودية تعتز بعلاقتها الوثيقة مع موهبة التي بدأت منذ نحو 18 سنة، وتضمنت في بعض جوانبها استقبال الشركة سنويًا للمئات من موهوبي الوطن في برامج إثرائية متميزة، وكذلك تقديم برنامج بحثي علمي متميز لهؤلاء الطلبة الموهوبين بالشراكة مع موهبة وعدد من الجهات المحلية والعالمية المرموقة. وهناك نحو ألف من هؤلاء الموهوبين أصبحوا من موظفي الشركة ويسهمون في تقدّمها وابتكاراتها وريادتها على الأصعدة التقنية والتشغيلية والبيئية.