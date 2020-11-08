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2020-11-08 القبض على 4 من مخالفي أمن الحدود جمعوا الأموال لتحويلها إلى الخارج جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج. وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تمكنت ـ بفضلٍ الله ـ من القبض على (أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين وتحويلها إلى خارج المملكة، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقراً لهم، وتستر ثلاثة مواطنين على نشاطهم ومنهم مالك المتجر، وقد ضبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (232,339) ريال، بالإضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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