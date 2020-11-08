شباب الرششة في المخواة يُفعّلون مبادرة لنجعلها مُضيئة

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أطلق عدد من شباب قرية الرششة التابعة لمحافظة المخواة مبادرة “لنجعلها مُضيئة”، والتي تهدف إلى تركيب أجهزة إضاءة في شوارع القرية غير المضاءة وذلك بتركيب عددٍ من المصابيح الحائطية ولمبات الليد (سولار سنسور) بمستشعر إضاءة بالطاقة الشمسية وذلك لإنارة ممرات القرية وطرقاتها ومداخلها.

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وأشاد محافظ المخواة، نايف بن محمد الهزاني، بهذه المبادرة المجتمعية، مقدّمًا شكره وتقديره لشباب قرية الرششة على ما قاموا به من عمل تطوعي، مُذكّرًا بأن المبادرات الشبابية التطوعية هي سلوك حضاري ترتقي به الأمم، وتُعدُّ جزءًا من المجتمع ومتجذّرة به وتعكس قيمه وأهدافه، مشددًا على أهمية نشر وتنمية ثقافة المبادرات المجتمعية وزيادة الوعي التطوعي وخلق التنافسية الإيجابية ودورها الفاعل في تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية.

وأكد أن الرؤية الحكيمة للمملكة تهدف إلى رفع نسبة المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030، وذلك باعتباره جانبًا مهمًّا من جوانب التطوير والتنمية المستدامة.



