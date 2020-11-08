2020-11-08

10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميًا في تصنيف USNEWS 2021

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

دخلت 10 جامعات سعودية من أصل 30 جامعة حكومية في تصنيف USNEWS العالمي لأفضل الجامعات عالميًا لعام 2021.

وقد تضمن التصنيف ألف جامعة على مستوى العالم، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الأولى محليًا وعربيًا والرابعة آسيويًا والـ 42 عالميًا، بينما حصلت جامعة الملك عبدالله على المرتبة الثانية محليًا والـ 11 آسيويًا و121 عالميًا.

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وكان ترتيب باقي الجامعات السعودية على النحو التالي:

جامعة الملك سعود (312 عالميًا، 46 آسيويًا)، جامعة الملك فهد (536 عالميًا، 98 آسيويًا)، أما جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى فقد جاء ترتيبهم بعد الألف.

ويعتمد التصنيف على معايير QS العلمية والتي تتضمن السمعة الأكاديمية للتعليم الجامعي وسمعة الجامعة لمؤسسات الأعمال ومعدلات النشر واستشهادات الباحثين بأعمالها ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس ونسبة الطلاب الوافدين ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب.

ويُعد التصنيف العالمي للجامعات من أهم المعايير للحكم على أدائها الاستراتيجي وتحديد ملامح مستقبلها.

