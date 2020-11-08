تركي بن طلال يكرم علي آل جلبان على جهوده في نشامى عسير

2020-11-08

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الحريضة

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كرّم الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان؛ وذلك لتميزه في التنسيق الأفقي في دعم مشروع نشامى عسير للعمل التطوعي في منطقة عسير.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات مبادرات نشامى عسير والذي أقيم بالواجهة البحرية بالحريضة، حيث تم خلال الحفل تكريم العديد من المشاركين في مبادرات نشامى عسير للعمل التطوعي.

من جهته شكر آل جلبان، أمير منطقة عسير على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذه المبادرة ساهمت في استخراج الطاقات التطوعية داخل أبناء وبنات المنطقة والعمل بروح الفريق الواحد وكذلك العطاء بلا مقابل؛ مما أسهم في ظهور الكثير من الطاقات التطوعية التي ساهمت في إنجاز العديد من الجهود السياحية والصحية والاجتماعية وغيرها.

