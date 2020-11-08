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ضبط 3 مركبات محملة بالحطب المحلي في وادي بن هشبل
الفرق الميدانية والجهات الأمنية تواصل محاربة هذه الظاهرة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
تمكنت فرق مراقبة الغابات بوحدة وادي بن هشبل، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، من ضبط 3 مركبات نقل محملة بالحطب المحلي، حيث تم حجز المركبتين وتطبيق النظام بحق المخالفين ومصادرة الحمولة.
ولا تزال الفرق الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تواصل جهودها لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الغطاء النباتي والبيئي في ظل استمرار العديد من المواطنين والمقيمين في تحدي الأنظمة وممارسة الاحتطاب غير عابئين بخطورة هذا العمل وتأثيره على البيئة.
وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطبيق العقوبات المعتمدة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب.
وخصصت وزارة البيئة والمياه الرقم المجاني 8002472220 وذلك للإبلاغ عن أي مخالفة احتطاب يتم رصدها من قبل المواطنين.
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