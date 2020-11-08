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أمانة جازان تطرح 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت
متابعات الخليج 365- جازان
تعمل أمانة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمار على طرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وبين أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن هذه المواقع الاستثمارية للتأجير المؤقت، وتتوزع تلك المواقع على أجزاء من الساحات العامة والواجهات البحرية والميادين والأرصفة وغيرها من المواقع المناسبة للاستثمار المؤقت بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان، وذلك حرصًا من أمانة منطقة جازان على خدمة ورفاهية سكان وزوار مدينة جيزان وباقي محافظات ومراكز المنطقة.
وأضاف ابن سعيدان، تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة ومواقع جذب، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على طرح هذه الفرص الاستثمارية للتأجير المؤقت لتشجيع الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التنمية السياحية والخدمية في مدن ومحافظات المنطقة.
وبإمكان الراغبين في الاطلاع والتقديم، الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.
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