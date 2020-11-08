موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم القفاري

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وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرا لتغيب المتهم إبراهيم بن سليمان بن علي القفاري، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1042082840) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 1 / 4 /1442هـ الساعة (العاشرة ).وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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