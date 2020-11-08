شكرا لقرائتكم خبر عشريني ينقذ 5 مرضى بينهم رضيع بزراعة الكبد والكلية والأمعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من إجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات لخمسة مرضى بينهم طفل رضيع (عمره 23 شهرا) يعانون من فشل في الأعضاء الحيوية، وهي الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

وكانت عائلة وافقت على التبرع بجميع أعضاء أحد أفرادها (24 عاما) المتوفى دماغيا جراء حادث مروري إثر إجراء الترتيبات والتنسيق اللازم من خلال المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وشملت العمليات استئصال الأعضاء الحيوية من المتبرع المتوفى دماغيا، 15 أكتوبر الماضي إذ جرى استئصال كبد المتوفى دماغيا وفصلها إلى جزءين وزراعتهما لمريضين أحدهما طفل رضيع عمره 23 شهرا، والآخر رجل عمره 63 عاما، واستئصال الكلية وزرعها لامرأة عمرها 60 عاما، واستئصال الأمعاء الدقيقة وزرعها لشاب عمره 34 عاما، واستئصال القلب وزرعه لشابة عمرها 36 عاما.

وأوضح المشرف التنفيذي بالمستشفى الدكتور ماجد الفياض أن هذه العمليات الجراحية الدقيقة والمتنوعة لزراعة الأعضاء لا يمكن إجراؤها بشكل متزامن سوى في مراكز طبية قليلة على مستوى العالم، مما يتطلب وجود إمكانيات كبيرة على مستوى الكفاءات البشرية الجراحية والطبية والتمريضية والمخبرية والفنية إلى جانب توافر البيئة التحتية ذات التجهيزات العالية من غرف عمليات متعددة ومختبرات وأشعة وكافة التقنيات والأدوات الحديثة التي يحتاجها إنجاز مثل هذه العمليات في منظومة طبية متناغمة بكفاءة وإتقان وفي وقت متزامن لم يتجاوز 10 ساعات.