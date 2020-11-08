تعقيم 740 موقعا بشوارع الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية. كما عملت على غسل وتعقيم 740 موقعا باستخدام 149,528 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنا من النفايات وإزالة 4086 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة. وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.

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