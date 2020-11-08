«ناجز العدل» تخدم 355 ألف مستفيد خلال شهر

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وأعلنت وزارة العدل عن تقديم بوابة (ناجز) خدماتها لنحو 355 ألف مستفيد عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين خلال أكتوبر الماضي.وأشارت إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الالكتروني، والترافع الالكتروني والمرئي، وخدمة (صحيفة الدعوى)، (إضافة ممثل في الدعوى)، وغيرها من الخدمات القضائية.
يشار إلى أن العدل نشرت أخيرا الدليل المرئي لشروحات الخدمات الالكترونية عبر بوابة (ناجز)، الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات الكترونيا في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، فضلا عن خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر الكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الالكتروني، وغيرها من الخدمات.
وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة الكترونيا من مكانه ودون زيارة كتابة العدل عبر بوابة ناجز، وكبائع للعقار: كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار الكترونيا؟ وكمشتر للعقار: كيف يمكنه الاستفادة من خدمة الإفراغ الكترونيا؟
- 107 آلاف طلب منها 70 ألف طلب تنفيذ.
- طلبات الخدمات المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر
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