شكرا لقرائتكم خبر قوات الأمن البيئي تضبط باعة الحطب في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددا من باعة الحطب في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي على متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، وذلك لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق كل من يتاجر بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.