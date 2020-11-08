شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف مستفيد من خدمة طلب استئناف عبر منصة معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الالكترونية التي جرى إطلاقها بتاريخ 26-2-1439 من خدمة 224,465 مستفيدا على مدار العام، من خلال تسهيل إجراءات التقاضي الالكتروني لعموم المستفيدين بالديوان وعبر قياس الأداء التقني للأعمال القضائية بمحاكمه.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تقديم طلب الاستئناف على حكم أو قرار قضائي صادر من المحاكم الإدارية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة توفيرا للوقت والجهد.

كما تسهل على المستفيدين إرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب الكترونيا، ومتابعة الإجراء الذي يتم على الطلب من خلال منصة معين.

يذكر أن منصة معين الالكترونية تحوي عددا من الخدمات القضائية بشكل الكتروني متكامل، وفق بيئة رقمية تسهم في تيسير إجراءات التقاضي في إطار تقني متقدم بما يتواكب مع البنية الرقمية المعاصرة، تحقيقا للجودة المطلوبة، وسعيا لرضى المستفيدين، وتمكينا لوصولهم لخدمات ديوان المظالم في أي وقت وفي أي مكان.