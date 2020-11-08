شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف مستفيد من خدمة طلب استئناف عبر منصة معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تقديم طلب الاستئناف على حكم أو قرار قضائي صادر من المحاكم الإدارية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة توفيرا للوقت والجهد.كما تسهل على المستفيدين إرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب الكترونيا، ومتابعة الإجراء الذي يتم على الطلب من خلال منصة معين.
يذكر أن منصة معين الالكترونية تحوي عددا من الخدمات القضائية بشكل الكتروني متكامل، وفق بيئة رقمية تسهم في تيسير إجراءات التقاضي في إطار تقني متقدم بما يتواكب مع البنية الرقمية المعاصرة، تحقيقا للجودة المطلوبة، وسعيا لرضى المستفيدين، وتمكينا لوصولهم لخدمات ديوان المظالم في أي وقت وفي أي مكان.
كانت هذه تفاصيل خبر 200 ألف مستفيد من خدمة طلب استئناف عبر منصة معين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.