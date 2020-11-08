شكرا لقرائتكم خبر تفعيل 4 خدمات الكترونية عبر بوابة «نفاذ» بأمانة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن الخدمات التي يمكن لعملاء الأمانة الحصول عليها عبر بوابة (نفاذ) تشمل: طباعة برنت لـ أسباب إيقاف خدمات - رخص المحلات التجارية - رخص البناء - سند قبض سداد رسوم مخالفات أو رسوم خدمة، لافتا إلى أن الخدمات المتاحة تشكل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين في الوقت الراهن.وبين أنه يمكن لمستفيد الأمانة مواطن أو مقيم الدخول إلى حسابه الموثق وتنفيذ خدماته والاطلاع على جميع بياناته دون الحاجة لمراجعة الأمانة لتنفيذها، مؤكدا على استمرار جهود أمانة جدة عبر الإدارة العامة لخدمة العملاء وقطاع تقنية المعلومات في تطوير وأتمتة الخدمات البلدية كافة لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الالكترونية ومن خلال منصة بلدي، بالإضافة لبوابة النفاذ الوطني الموحد.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل 4 خدمات الكترونية عبر بوابة «نفاذ» بأمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.