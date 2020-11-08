شكرا لقرائتكم خبر 920 ألف مصل بالمسجد الحرام و408 آلاف معتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمحت إدارة الحشود والتفويج لـ920 ألف مصل و408 آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والصلوات حتى أمس، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

ونظمت الإدارة منذ بداية توافد المعتمرين بالتعامل المباشر حركة دخول وخروج المعتمرين والمصلين والطائفين بالمسجد الحرام، بمشاركة إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

واتبعت إجراءات عدة، يجري من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية وفق الخطط المعدة سابقا، لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، حيث تتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءا بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.

وتعمل إدارة الحشود والتفويج في تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، إضافة إلى رصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعوق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.