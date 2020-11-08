363 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 420 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 420 حالة، و15 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 350.592 حالة، من بينها 7666 حالة نشطة، منها 757 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن احتساب فترة العزل للمخالط اعتبارا من آخر لقاء مع المصاب، مبينا أنه أجري أكثر من 8 ملايين و400 ألف فحص لفيروس كورونا في المملكة، مبينا أن هناك توصيات علمية على الجميع اتباعها، وتشمل ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.