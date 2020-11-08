شكرا لقرائتكم خبر حاضنات لأطفال المعتمرين ضمن الخدمات الإثرائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الخدمات الإثرائية التي ستقدم للمعتمرين خلال أداء شعائر العمرة، خدمة الحاضنات، والتي سيكون العمل فيها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك خلال المرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة، والتي يسمح فيها بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، بنسبة 100 % من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

وشددت وزارة الحج والعمرة ضمن معايير وضوابط الخدمة على ضرورة التأكد من جاهزية موقع الحضانات وفق المعايير المطلوبة من جهة الاختصاص، وتأتي خدمة الحاضنات ضمن 4 خدمات إضافية ستقدم للمعتمرين لدى وصولهم إلى المملكة منها (الترجمة من قبل موظف مؤهل للترجمة الفورية للمعتمر، تأمين مياه زمزم، مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة).

من جهة أخرى حددت الوزارة عددا من المعايير والضوابط لتقديم الخدمات الإضافية منها ( تزويد المعتمر بإيصال وقسيمة شراء عبوة مياه زمزم، تعيين مرافق لكبار السن وفق احتياجاته ومرافقته طوال فترة رحلته، توفير الوسائل والمعدات اللازمة لاحتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن ) .

وأكدت الوزارة أن شركات العمرة لها دور رئيس في خلق الخدمات والأفكار الجديدة التي يمكن للمعتمر البحث عنها، مبينة أن الخدمات تسهم في إدخال مبالغ وتساعد القطاع على الانتعاش.

الخدمات الإثرائية:

الحاضنات

الترجمة

تأمين مياه زمزم

مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة

المعايير والضوابط لتقديم الخدمات الإضافية:

شحن عبوة مياه زمزم لبلد المعتمر والزائر حسب رغبته

إيصال عبوة مياه زمزم إلى مقر إقامة الزائر والمعتمر أو إيصالها منفذ المغادرة

تعيين مرافق مؤهل للتعامل مع ذوي الإعاقة ومرافقته طوال رحلته

توفير خدمة المسار السريع لإنهاء الإجراءات في مختلف مناطق الخدمات

الاشتراطات الاحترازية: