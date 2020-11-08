حاضنات لأطفال المعتمرين ضمن الخدمات الإثرائية

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وشددت وزارة الحج والعمرة ضمن معايير وضوابط الخدمة على ضرورة التأكد من جاهزية موقع الحضانات وفق المعايير المطلوبة من جهة الاختصاص، وتأتي خدمة الحاضنات ضمن 4 خدمات إضافية ستقدم للمعتمرين لدى وصولهم إلى المملكة منها (الترجمة من قبل موظف مؤهل للترجمة الفورية للمعتمر، تأمين مياه زمزم، مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة).من جهة أخرى حددت الوزارة عددا من المعايير والضوابط لتقديم الخدمات الإضافية منها ( تزويد المعتمر بإيصال وقسيمة شراء عبوة مياه زمزم، تعيين مرافق لكبار السن وفق احتياجاته ومرافقته طوال فترة رحلته، توفير الوسائل والمعدات اللازمة لاحتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن ) .
وأكدت الوزارة أن شركات العمرة لها دور رئيس في خلق الخدمات والأفكار الجديدة التي يمكن للمعتمر البحث عنها، مبينة أن الخدمات تسهم في إدخال مبالغ وتساعد القطاع على الانتعاش.
الخدمات الإثرائية:
- الحاضنات
- الترجمة
- تأمين مياه زمزم
- مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة
- شحن عبوة مياه زمزم لبلد المعتمر والزائر حسب رغبته
- إيصال عبوة مياه زمزم إلى مقر إقامة الزائر والمعتمر أو إيصالها منفذ المغادرة
- تعيين مرافق مؤهل للتعامل مع ذوي الإعاقة ومرافقته طوال رحلته
- توفير خدمة المسار السريع لإنهاء الإجراءات في مختلف مناطق الخدمات
- اتباع الضوابط والتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية
- تدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية
- الالتزام بتوفير وسائل التعقيم حسب البروتوكول المعتمد
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