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اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن "فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يعد رفضاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب"، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".
وقالت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون، واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيس المقبل للولايات المتحدة ونائبته".
وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 08:52 PM
وصفت الحدث بأنه صناعة للتاريخ
اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن "فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يعد رفضاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب"، بحسب ما أورد اليوم (الأحد)، موقع "روسيا اليوم".
وقالت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون، واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيس المقبل للولايات المتحدة ونائبته".
وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".
، "كلينتون": فوز "بايدن" في انتخابات الرئاسة رفض لـ"ترامب" ،
المصدر : الخليج 365
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