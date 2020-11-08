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ذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الأحد أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يعد أنباء طيبة لكندا.
وعن فوز "بايدن" قال "شامبين" في مقابلة، بُثت على قناة "سي تيفي": "هذه أخبار جيدة، وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة الأمريكية، ولاسيما أن البلدين يمكن أن يتعاونا لمحاربة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ".
وأعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من أوائل قادة العالم الذين هنؤوا الرئيس المنتخب أمس.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 08:48 PM
أعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة
ذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الأحد أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يعد أنباء طيبة لكندا.
وعن فوز "بايدن" قال "شامبين" في مقابلة، بُثت على قناة "سي تيفي": "هذه أخبار جيدة، وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة الأمريكية، ولاسيما أن البلدين يمكن أن يتعاونا لمحاربة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ".
وأعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من أوائل قادة العالم الذين هنؤوا الرئيس المنتخب أمس.
، وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي ،
المصدر : الخليج 365
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