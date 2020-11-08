، قفزة قياسية جديدة.. "كورونا" ينشر عدواه بين 9236 إيرانيًّا في يوم واحد ،

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سجّلت إيران اليوم الأحد 9236 إصابة جديدة و459 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يمثل رقمًا قياسيًّا جديدًا لعدد الوفيات في يوم واحد.
وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 682486 شخصًا منذ بدء انتشار الفيروس، 5523 شخصًا منهم في حالة حرجة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضافت بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38291 حالة.
فيروس كورونا الجديد
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 08:46 PM
أودى بحياة 459 مريضًا في الفترة نفسهاقفزة قياسية جديدة.. "كورونا" ينشر عدواه بين 9236 إيرانيًّا في يوم واحد
سجّلت إيران اليوم الأحد 9236 إصابة جديدة و459 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يمثل رقمًا قياسيًّا جديدًا لعدد الوفيات في يوم واحد.
وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 682486 شخصًا منذ بدء انتشار الفيروس، 5523 شخصًا منهم في حالة حرجة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضافت بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38291 حالة.
، قفزة قياسية جديدة.. "كورونا" ينشر عدواه بين 9236 إيرانيًّا في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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