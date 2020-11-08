شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الجمع بين الصلوات عند نزول المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم الجمع بين الصلوات عند نزول المطر.
وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " المطر الذي يبل الثياب ويحدث مشاقة في الذهاب إلى المسجد، فيُشرع الجمع، أما المطر الخفيف الذي لا يؤثر لايشرع الجمع.
وأضاف : الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلوات وقت نزول الأمطار، ففي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر.
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