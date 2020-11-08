شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تستدعي 124 مركبة لوجود خلل في وحدة التحكم في الفرامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 124 مركبة كاديلاك "Escalade & Escalade ESV"، و Yukon XL & Yukon / Sierra" GMC 2018". أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 124 مركبة كاديلاك "Escalade & Escalade ESV"، و Yukon XL & Yukon / Sierra" GMC 2018". وأشارت الوزارة أنه تم استدعاء هذا النوع من السيارات، لخلل في وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل قد يضعف أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. وطالبت العملاء بضرورة التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة.

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