شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب الجراد تنتشر في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو، انتشار أسراب الجراد في محافظة محايل عسير، مساء اليوم الأحد، حيث غطى سماء المنطقة.

ويذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تستمر في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من قِبل فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية في عدة مناطق بالمملكة، بهدف القضاء عليها والحدِّ من انتشارها.

وكانت "البيئة" قد أوضحت أن انتشار أسراب الجراد يأتي بسبب تفشي الظاهرة في الدول المجاورة والهجرة الموسمية بين دول التكاثر مروراً بالمملكة، فضلاً عن عاملَي الرياح وكثافات الأسراب في الدول المجاورة.