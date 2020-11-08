شكرا لمتابعة خبر عن " الغذاء والدواء " تغلق منشأة غذائية مخالفة بعد ضبط 25 طنًا من المنتجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

رصدت هيئة الغذاء والدواء في تبوك مستودعًا غذائيًا مخالفًا وغير مرخص، وضبطت 25 طنًا من المنتجات.

وأغلقت الهيئة المنشأة الغذائية المخالفة، مشيرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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وكانت أمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، صادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت بإتلافها، وذلك خلال مداهمة سكن عمالة مخالفة حولته إلى مستودع وسكن لها في آنٍ واحد ولأنشطتها المخالفة، بتخزينهم كميات من المواد الفاسدة بشكل غير نظامي

وداهمت الفرق الرقابية المستودع وجرى مصادرة الكميات الغذائية، وضبط العمالة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم في مثل هذه القضايا، كما تم إغلاق المستودع واستدعاء المالك.