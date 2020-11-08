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قبل فترة تصدر عبدالرحمن المطيري ترند السعودية بسبب عائلة سعودية متضررة عرفت باسم ” عائلة أبو عثمان” انقلب عليها الحال وحشد لها المؤثر المطيري عبر سناب مجموعة كبيرة من المتبرعين لتنهال عروض سداد الديون والوظائف وغيرها من أفعال الخير التي استبشرت بها العائلة إلا أن بعض الأمور لم تسير وفق ما تم استعراضه أمام المتابعين و بحسب ماذكره أبو عثمان خصوصا العرض الوظيفي الذي تم تقديمه له براتب 20 آلف ريال سعودي حيث أفاد انه سيتقدم برفع شكوى على الشخص الممثل للشركة بسبب عدم المصداقية و تضرره منذ لك و في الفيديو التالي يشرح أبو عثمان ما حدث.





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كانت هذه تفاصيل خبر أبو عثمان يكشف عن حقائق ما حدث له بعد المبادرة التي قام بها عبدالرحمن المطيري لعائلة أم عثمان و يتوعد برفع قضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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