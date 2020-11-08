«اليونيسيف» تؤكد فخرها بما تقدّمه مجموعة العشرين بقيادة المملكة لدعم التعليم والشباب

أكد المدير التنفيذي لمنظمة «اليونسيف»، اليوم الأحد، فخره بما تقدمه «مجموعة العشرين» بقيادة المملكة لدعم الشباب والتعليم. حسبما ذكرت «الإخبارية».

وقد انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل» الذي تنظمه كل من مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع «موهبة»، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين.

ويقام المؤتمر، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش «عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين».

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، تأسيس المملكة لمركزٍ مخصص لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي، بوصفه جزءًا من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه.

ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد الثقافي مصدرٌ مهم ولم يُستغل رغم إمكاناته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة وتحقيق نموٍّ حقيقي.

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