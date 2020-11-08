وزير النقل يلتقي المواطنين ويستمع لملاحظاتهم حول مشروعات الطرق في جازان

التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عددًا من المواطنين بمنطقة جازان للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته لجازان وافتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بها، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها.

وناقش الجاسر أبرز التحديات التي تواجههم، للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لجميع المستفيدين، مؤكدًا خلال اللقاء أن أبواب الوزارة ‏مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، وأبرز المعوقات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزير على رفع مستوى الشفافية من خلال التواصل مع المواطنين، وتلمّس احتياجاتهم لدراستها وتبنّي المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

يشار، إلى أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها؛ لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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