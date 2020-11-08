لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية.. الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة في الفترة 16 - 7 ربيع الآخرة المقبل، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنـي، «www.tvtc.gov.sa».

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني«، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا سيارات«، وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية«، وقسم التقنية الإدارية «تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق»، وقسم تقنية السياحة والفندقة «تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة».

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