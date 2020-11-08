بالصور.. توقيع مذكرة تفاهم اتفاقية بين الجامعة الإلكترونية وأمانة الشرقية

شهد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية مثلها الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، والجامعة السعودية الإلكترونية ومثلها رئيس الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بالقفزات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، بفضل دعم القيادة الرشيدة، لاسيما في ظل ما فرضته جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن المملكة تبوأت موقع الصدارة في تطوير العملية التعليمية، ونجحت في تقديم تجربة تعليم إلكتروني؛ حيث تعد أولى مبادرات تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وقادرة أن تكون بيت خبرة في هذا المجال.

وأكد أهمية العمل على إيجاد تخصصات تخدم القطاع البلدي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحفيز التوجه نحو التعليم الذاتي والعمل المشترك للنهوض بالعمل البلدي، وتطوير البرامج الإثرائية للطلاب، وتعزيز مشاركة الجامعة في مختلف المناسبات.

من جانبه، قدم المهندس فهد بن محمد الجبير شكره لأمير المنطقة الشرقية على حرصه على فتح الآفاق ودعم الشراكة بين مختلف الجهات بما يعود بالنفع على المنطقة.

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كما ثمنت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الصفدي للأمير تأكيده على دور الجامعة في تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وحرصه على شراكتها مع مختلف الجهات.

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