«الأحوال المدنية»: عدم تجديد الهوية الوطنية بهذا الموعد يعرضك للغرامة وتعطيل مصالحك

عبر حسابها على تويتر..
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.
وأضافت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية.
وبينت الأحوال المدنية، إنه يمكن استخراج بدل الفاقد من بطاقة الهوية الوطنية؛ واستخراجها باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.
وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حذرت من رهن أو فقدان بطاقة الهوية الوطنية، مشيرةً إلى أنَّ فقدانها يُعرِّض للمساءلة القانونية.
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