تعرف على ميزات تطبيق التقاعد الجديد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إطلاق تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد، الذي يعمل على كل الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيل (iOS وAndroid)، داعية عملاءها إلى المسارعة في تحديث التطبيق، للاستفادة من خصائصه المميزة. ويعرض التطبيق إمكان تناول أخبار وفاعليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، بالإضافة إلى سهولة التواصل بخدمة «العناية بالعملاء» مع خاصية تفعيل الإشعارات.

كما يتيح إصدار التطبيق المحدّث تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية، من بينها خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية، وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن العمل على تطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، التي تمت فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال تحسين عرض الخدمات للمستخدمين بمختلف شرائحهم، من أفراد وجهات، مع الاهتمام بتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الواجهات.