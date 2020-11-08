تعرف على ميزات تطبيق التقاعد الجديد

كما يتيح إصدار التطبيق المحدّث تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية، من بينها خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية، وغيرها من الخدمات.
يُذكر أن العمل على تطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، التي تمت فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال تحسين عرض الخدمات للمستخدمين بمختلف شرائحهم، من أفراد وجهات، مع الاهتمام بتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الواجهات.
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