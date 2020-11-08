استقبال الفوج الثالث من معتمري الخارج

استقبلت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج، القادمين من جمهورية إندونيسيا. وسيخضع المعتمرون للعزل الطبي ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة أنها سخرت إمكاناتها، ورفعت من مستوى جاهزيتها، لخدمة ضيوف الرحمن. كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن، والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية خلال أدائهم مناسك العمرة والزيارة.

تأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.