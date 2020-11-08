‏ع / السعودية اليوم / برج الشمال الطبي بعرعر يطلق خدمة " اسألني “



عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة ببرج الشمال الطبي‬ بعرعر ، اليوم خدمة "اسألني" وذلك في مبنى العيادات الخارجية.

وأوضحت إدارة البرج أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تزامناً مع تفعيل العيادات واستقبال المرضى التي تهدف إلى توجيه المرضى إلى عياداتهم مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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19:25ت م

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