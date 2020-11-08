السعودية اليوم / الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون بصدد استكمال بروتوكول العلاج ووضعه الصحي في تحسن



الجزائر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم ان الرئيس عبد المجيد تبون المتواجد بالمانيا للعلاج من اصابة بفيروس

وجاء في البيان، إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.

يشار الى ان الرئيس تبون كان قد نقل الى المانيا يوم 28 اكتوبر الماضي بنصيحة من الاطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

// انتهى //

18:56ت م

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الجزائر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم ان الرئيس عبد المجيد تبون المتواجد بالمانيا للعلاج من اصابة بفيروس كورونا المستجد، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.وجاء في البيان، إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.يشار الى ان الرئيس تبون كان قد نقل الى المانيا يوم 28 اكتوبر الماضي بنصيحة من الاطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.// انتهى //18:56ت م0179

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