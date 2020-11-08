السعودية اليوم / محافظ يدمة وأمين المنطقة يناقشان المشروعات والخدمات البلدية بالمحافظة



نجران 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

ناقش محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة اليوم، مع أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، الخدمات والمشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

واستعرض أمين منطقة نجران، المشروعات والخدمات البلدية التي تعمل الأمانة على تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها لخدمة الأهالي والمقيمين، وسبل تطويرها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها، مؤكدًا أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات ومتابعة سير العمل التنموي بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

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18:42ت م

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