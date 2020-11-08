

الطائف 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أطلع فريق وحدة الجودة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خلال زيارته اليوم، بالكلية التقنية بالطائف على متطلبات معايير الجودة الداخلية بالكلية ، وتقديم المقترحات للتحسين المستمر.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، أن الفريق تحقق ميدانياً من أداء الأقسام التدريبية للتأكد من مطابقة المعايير.

// انتهى //

18:41ت م

0174





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدة الجودة بتقني مكة المكرمة تتطلع على معايير الجودة بتقنية الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.